GdS – Tutto su Kvara: pronto il rinnovo del contratto, il PSG tenta l’ultimo disperato assalto ma ADL vuole blindare il georgiano

Con l’arrivo di Antonio Conte in panchina, la rosa Napoli si ritroverà davanti ad una sorta di rivoluzione, con entrate ed uscite ben diverse rispetto alla scorsa stagione. In attesa di offerte ufficiali per Victor Osimhen, il PSG ha già messo le mani avanti per Khvicha Kvaratskhelia.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nei giorni scorsi il PSG ha condotto dei sondaggi incoraggianti per l’esterno georgiano che ha addirittura dato la sua disponibilità per trattare con i francesi ma l’agente Jugeli, nonostante la proposta fatta dai parigini è stata considerata molto intrigante, ha dato l’ultima parola al presidente De Laurentiis: “Il Paris Saint-Germain aveva avuto un primo approccio con l’agente del georgiano nei giorni scorsi ma la posizione del suo procuratore Mamuka Jugeli non è cambiata: l’ultima parola sarebbe comunque spettata ad Aurelio De Laurentiis. Per il presidente Kvaratskhelia non è mai stato in discussione: la società è ben disposta ad accordargli un sostanzioso rinnovo, affinché la permanenza possa essere ancor più serena”.

La scadenza del nuovo contratto proposto all’attaccante, secondo il quotidiano sportivo, passerebbe dal 2027 al 2028 e lo stipendio aumenterebbe dai 1,5 milioni attuali a 4+bonus e l’inserimento di una clausola simile a quella proposta ad Osimhen.

Il PSG, intanto, durante le prossime settimane potrebbe tentare l’ultimo assalto ma il presidente De Laurentiis sembrerebbe deciso a blindare Kvaratskhelia, sperando di raggiungere l’accordo per il rinnovo prima degli Europei.