L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato che attende il Napoli nella finestra estiva. Secondo il quotidiano il Napoli per il mercato estivo i difensori acquistati dal Napoli dovrebbero essere due, con una priorità su tutte e un’altra opzione a zero. In pole c’è sempre Alessandro Buongiorno. Un profilo graditissimo a Conte, il rinforzo ideale per cominciare a ricostruire la squadra. Un giocatore di 25 anni, di prospettiva ma già pronto. Il Torino lo valuta più di 40 milioni di euro. Il Napoli vuole strappare il sì del giocatore, si è mosso anche Conte in prima persona per spiegargli il progetto. Poi servirà l’intesa economica tra i club, si ripartirà dai 35 milioni più 5 di bonus. Il Torino al momento spera di ricavarne di più, ma il Napoli è l’unica società ad aver fatto una proposta concreta.