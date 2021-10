«Avrebbe potuto fare meglio, si divora il 2-0», pioggia di insufficienze per Zielinski

Un’altra prestazione poco convincente per Piotr Zielinski, che ieri contro lo Spartak Mosca si è divorato un rigore in movimento sull’1-0 che avrebbe potuto chiudere la gara.

Per questo, e in generale per l’anonimità della sua prestazione, le pagelle dei quotidiani sono tutte insufficienti per il polacco:

Il Mattino 5

“Senza Anguissa deve mantenere il baricentro più basso, ne risente perché partire dalla trequarti resta la sua predilezione e commette un brutto errore quando si trova il rimpallo giusto a porta sguarnita per il 2-0, ma spara alto. Poi esce nell’intervallo”.

La Gazzetta dello Sport 5

“Qualche buona iniziativa quando gli viene concesso lo spazio. Avrebbe potuto fare meglio”.

Tuttosport 5

“Si divora clamorosamente il gol che avrebbe dato al Napoli il 2-0. E forse anche la vittoria”.

Repubblica 5