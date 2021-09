Gazzetta – Un Napoli versatile domina anche in terra friuliana

Il Napoli vince e domina alla Dacia Arena contro l’Udinese.

Ne evidenzia la grande prestazione l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, quella che abbiamo visto in campo ieri è stata una squadra senza paura e piena di idee. Gara di personalità, figlia di una grande preparazione al match di Luciano Spalletti: sono quattro vittorie nelle prime quattro, ciò che sorprende è la vivacità del gioco azzurra e la stesura mnemonica delle azioni. Sembra che la squadra si sia già calata nelle parole del suo tecnico e ne abbia appreso già i principi fondamentali. In un modo o nell’altro, con tutte le difficoltà, emerge la versatilità dei calciatori in campo.

Si vince, si vince in tutti i modi.