Gazzetta – Tanti meccanismi già messi all’opera: Napoli figlio di Spalletti

E’ Luciano Spalletti il protagonista di questo inizio stagione.

Come evidenziato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i suoi schemi sono stati già messi all’opera: frutto di grande lavoro in allenamento, figli di una ricerca ossessiva della riuscita su palla inattiva e della qualità che finalmente emerge dai piedi dei nostri azzurri. Il Napoli vince senza rischiare troppo, dimostra di essere compatto e di non lasciare nulla al caso.

Le premesse per un grande inizio sono state rispettate, ora tocca proseguire su quella scia che venne interrotta lo scorso anno dopo l’ottimo inizio con Gennaro Gattuso. Migliorare e migliorare, Spalletti lo sa bene.