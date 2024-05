Calciomercato.com – Conte divisio tra Milan, Napoli e Chelsea, De Laurentiis prende però tempo

Il futuro di Antonio Conte è ancora tutto da scrivere, col tecnico salentino che sembra essere diviso tra Napoli, Milan e Chelsea. Al momento come riportato da Calciomercato.com i contatti con i rossoneri sono fermi all’inverno, mentre per la società azzurra è il patron azzurro De Laurentiis a prendere tempo. I campani sondano anche altri tecnici oltre all’ex Juventus, tra questi Pioli ed Italiano in primis. Non sembrano esserci contatti con il Chelsea, al quale sembra sia stato proposto da un intermediario, ma tra la filosofia dei Blues e quella del tecnico al momento c’è grande distanza. La richiesta economica si aggira sui 9 milioni di euro, più un paio di acquisti di giocatori forti ed esperti, al momento anche per questo i club italiani attendono e fanno le proprie valutazioni.