Gazzetta: “Spalletti ha lanciato un messaggio alla Juventus”

Non è questione di fuga, due punti non sono ancora niente, ma di sensazioni forti. Il Napoli fa paura. Sembra una squadra vera, con tante soluzioni, un gioco già collaudato, una personalità autorevole. Quattro successi su quattro, 10 gol con 9 marcatori. Il Napoli sa vincere in tutti i modi: rimediando all’ emergenza (Venezia), con un po’ di fortuna (Genoa), senza esaltare (Juve) e ora dominando. Ne fa le spese l’ Udinese: sognava in silenzio il primo posto, viene demolita dalla strategia di Spalletti. Un quarto d’ ora d’ illusione, poi è finita. Il Napoli entra come e quando vuole, sfrutta tutti i punti deboli dei rivali, stravince senza affaticarsi. Gol belli, spettacolari, alcuni nati da schemi studiati in allenamento, divertenti: Osimhen, Rrahmani, Koulibaly (il goleador con 2 centri) e Lozano. La manovra gira attorno all’ ispiratissimo Fabian Ruiz che in Anguissa ha trovato il complemento ideale.

Un 4-0 che è anche un messaggio implicito alla Juve: se la qualità è superiore non puoi farti raggiungere dal 2-0 al 2-2. Ma il Napoli oggi è una squadra, la Juve no.