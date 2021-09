Gazzetta – Meret potrebbe rientrare tra fine mese ed inizio ottobre

Il quadro delineato dalla Gazzetta dello Sport non è dei migliori per Meret.

Come riportato dal noto quotidiano sportivo, infatti, il portiere del Napoli potrebbe non recuperare in tempo per la gara contro l’Udinese in programma il 19 settembre. Si prospetta il rientro tra la fine del mese e l’inizio di ottobre: una situazione che sarebbe ben più pesante di quella attuale se dovesse delinearsi.

E’ arrivata una vera e propria beffa per Spalletti, visto che l’estremo difensore azzurro stava iniziando finalmente a trovare continuità.