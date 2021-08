Napoli-Venezia, le probabili formazioni: un solo dubbio per Spalletti

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti avrebbe sciolto quasi tutti i dubbi di formazione per la gara di questa sera contro il Venezia. Kostas Manolas ci sarà, nonostante le voci di mercato che lo vorrebbero lontano da Napoli, con l’unico grande dubbio in mezzo al campo, con Elmas leggermente favorito su Fabian Ruiz, ancora un po’ in ritardo di condizione.

Questi i probabili schieramenti delle due squadre:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Fiordilino, Peretz, Heymans; Di Mariano, Forte, Johnsen.