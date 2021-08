Di Marzio – Marotta: “Alexis non si muove”, il Napoli spera

Secondo quanto riporta il sito ufficiale di Gianluca Di Marzio, Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter ha chiarito il futuro di alcuni calciatori, tra cui quello di Alexis Sanchez e Arturo Vidal. Ecco quanto riferito dall’ex Juventus: “Sia Arturo che Alexis rimarranno nella nostra rosa. Non abbiamo ricevuto offerte formali per nessuno dei due e sono entrambi calciatori importanti per il nostro progetto“. Un indizio di mercato fondamentale per il Napoli che dunque può sperare nel rinnovo di Insigne. Il 24 azzurro sarebbe passato all’Inter solamente se Alexis Sanchez sarebbe stato ceduto, ma le parole di Marotta fanno ben sperare i tifosi partenopei.