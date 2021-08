Radio KKN – Insigne-Inter: la volontà di ADL e la posizione dei nerazzurri

Ciro Venerato, giornalista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sulle voci dell’interessamento dell’Inter nei confronti di Lorenzo Insigne.

Ecco quanto affermato: “Tra l’Inter e l’agente di Insigne è avvenuto un semplice colloquio. Vincenzo Pisacane ha ribadito ai nerazzurri, che fino al termine del calciomercato il Napoli non presenterà nessuna offerta per il rinnovo. ADL chiede per l’attaccante azzurro una cifra intorno ai 25 milioni di euro, ma l’Inter non offre la cifra richiesta dal numero uno azzurro. La volontà dei nerazzurri è quella di rispettare il Napoli e non vorrebbero strapparlo a zero per una questione di rapporti. Marotta, ds dell’Inter, non ha ancora parlato con De Laurentiis dunque non esiste una vera e propria trattativa bensì semplici sondaggi”.