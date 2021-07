La FIGC rivela i nome degli allenatori ammessi al Corso Uefa Pro: ci sono due ex Napoli!

La Figc ha rilasciato l’elenco completo degli allenatori ammessi al Corso Uefa Pro. Tra i candidati risultano due nomi che hanno fatto la storia del Napoli: Salvatore Aronica e Paolo Cannavaro. Al termine del percorso formativo potranno allenare qualsiasi squadra.

“Sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico gli allievi che prenderanno parte al prossimo corso per Allenatore UEFA Pro, ovvero il massimo livello formativo per un tecnico, la cui qualifica abilita a poter guidare qualsiasi squadra. Sono diversi i nomi noti del calcio italiano che comporranno una classe che riempirà le aule del Centro Tecnico Federale di Coverciano per diversi mesi, con la struttura del corso che, come da tradizione, si comporrà di due parti: una prima, in forma modulare, fino a maggio 2022, con 9 incontri di due giorni ciascuno, e la seconda in forma continuativa a giugno 2022 per tre settimane.

Di seguito, l’elenco completo degli allievi ammessi a seguire le lezioni del corso UEFA Pro: Salvatore Aronica, Simone Banchieri, Rolando Romano Beniamino Bianchi, Manuele Blasi, Herman Bugeja, Paolo Cannavaro, Carlo Cornacchia, Marcello Cottafava, Martin Gaston Demichelis, Antonio Gagliardi, Giacomo Gattuso, Edoardo Gorini, Bogdan Ionut Lobont, Attila Malfatti, Selena Mazzantini, Francesco Antonio Modesto, Massimo Paci, Diego Fernando Perez Aguado, Vincenzo Potenza, Claudio Rivalta, Tommaso Rocchi, Maruis Stankevicius e Luciano Vulcano“.

In bocca al lupo ragazzi!