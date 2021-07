Gazzetta – Berge tentato dal Napoli: la strategia azzurra

Berge piace tanto al Napoli per rinsaldare la mediana partenopea.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, il gigante norvegese si trova attualmente allo Sheffield United e come caratteristiche andrebbe a sostituire un incontrista come Bakayoko: la società azzurra pensa al prestito, in questo momento è difficile che gli inglesi possano cedere alle richieste di ADL.

Il calciatore è stato acquistato per 23 milioni e solo la fine del mercato potrebbe agevolare la strategia della società. La situazione di stallo del mercato in uscita non concede al Napoli alcun tipo di riflessione e l’idea del prestito rimane comune a tutti i reparti; Berge piace ed un altro tentativo per accaparrarsi le sue prestazioni sarà fatto.