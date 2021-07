Tsimikas, il Napoli torna alla carica per il terzino del Liverpool

Il Napoli torna su Konstantinos Tsimikas. Il terzino greco del Liverpool, già in passato accostato agli azzurri, sarebbe uno dei profili valutati attentamente da Cristiano Giuntoli e, come riporta Il Corriere dello Sport, il calciatore sarebbe disposto ad accettare la maglia azzurra. Il ds del Napoli, nel frattempo, studia le varie soluzioni e le varie formule con cui potrebbe acquistare Tsimikas, con la società inglese che non accetterebbe un prestito secco, ma potrebbe esserci la possibilità di poter inserire un diritto di riscatto da parte degli azzurri. Se ne riparlerà tra qualche settimana.