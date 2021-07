Insigne, l’incontro con De Laurentiis potrebbe non essere decisivo

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e il capitano azzurro, Lorenzo Insigne, si incontreranno per la prima volta a Castel Di Sangro, dove parleranno del rinnovo di contratto del calciatore. Come riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, l’intenzione dell’attaccante è quella di restare a Napoli anche se non dovesse trovare un accordo con la società e restare a scadenza, con quest’ultima opzione che non è presa in considerazione dalla società azzurra, perchè conta di poter trovare una soluzione anche a stagione in corso, rimanendo così in stand-by fino alla primavera.