CdS – Stadi aperti, le società sono in subbuglio: i dettagli

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla questione degli stadi aperti e al parere delle società di serie A:

“Le società di Serie A sono sul piede di guerra con il Governo. Colpa del dpcm che, per i possessori del Green Pass, ha portato alla riapertura al 50% della capienza degli stadi. Peccato si tratti di una “concessione” di fatto inattuabile visto che la norma prevede anche «il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro». Considerato che gli impianti italiani, a eccezione dell’Allianz Stadium di Torino, hanno tutti seggiolini grandi tra i 40 e i 45 centimetri, per creare tra due spettatori un metro di distanza (misurata da spalla a spalla o da bocca a bocca ?), i posti vuoti dovrebbero essere due e non uno. L’effetto pratico sarebbe ovunque, a parte allo Stadium bianconero, la riduzione della capienza a poco meno del 30%. Una vera e propria beffa per i club che speravano addirittura nell’apertura al 100% grazie al Green Pass. Ma c è di più, mantenendo «il distanziamento di un metro» sarebbe inutile anche aumentare la capienza al 75% come chiede il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport Valentina Vezzali. Neppure la Juventus, che ha lo stadio più moderno, potrebbe andare oltre il 50%. Il presidente della Figc Gravina e quello della Lega Dal Pino, poco dopo l’ uscita del dpcm, hanno scritto al Governo sottolineando che quella attuale non è un’ apertura al 50%, ma una formula che crea grossi problemi ai club, alcuni dei quali alla terza stagione con gli introiti del botteghino azzerati o quasi, rischiano il fallimento. La vicenda potrebbe essere risolta con un decreto integrativo fatto dalla Vezzali, magari entro il 21 agosto. Basterebbe, come vorrebbero Figc e Lega, cambiare la dizione «distanza interpersonale di almeno un metro» prevedendo «sedute alternate a scacchiera»”.