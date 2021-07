Alle ore 17 30 il Napoli scenderà in campo contro la Pro Vercelli in amichevole al campo di Carciato. Nell’11 iniziale, Luciano Spalletti ha deciso di dare spazio a due giovani come Zanoli e Zedadka. Di seguito le scelte ufficiali:

Napoli (4-2-3-1): Contini, Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Lobotka, Demme, Politano, Ounas, Zedadka, Osimhen.

Pro Vercelli: Tintori, Masi, Crialese, Awua, Auriletto, Carosso, Clemente, Emmanuello, Rolando, Comi, Iezzi.