Rinnovo Insigne, resta viva l’ipotesi di un contratto alla Messi

Continua a tenere banco la questione relativa al futuro di Lorenzo Insigne. Tra il capitano e il Napoli non è ancora iniziata una trattativa e bisognerà attendere almeno la seconda metà di agosto per avere nuovi sviluppi. Il calciatore chiede uno stipendio maggiore rispetto ai 5 milioni attuali, mentre la società vorrebbe offrirgli un ingaggio dimezzato per via della necessità di abbattere il monte ingaggi.

Come riporta Calciomercato.com, per Insigne sono arrivate chiamate dall’estero ma la priorità per lui resta il Napoli. Bisogna quindi trovare una soluzione che possa accontentare tutti, e si starebbe delineando la possibilità di un contratto alla Messi: l’ingaggio sarebbe dimezzato ma spalmato su più anni con la possibilità di inserire bonus e accordi di futura collaborazione.