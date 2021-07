SPORTITALIA – Emerson Palmieri resta il preferito sulla fascia sinistra

Alfredo Pedullà, esperto di mercato, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia per parlare del calciomercato azzurro e della situazione rinnovo Insigne. Di seguito le dichiarazioni del giornalista Pedullà: “Insigne? In questo momento è in una fase di stallo così preoccupante che dobbiamo sperare che al momento dell’incontro il cielo sia sereno. In questo momento è una situazione bloccata, il Napoli è fermo e non sono fissati incontri. In caso di non rinnovo penso vada all’estero e il Napoli poi troverebbe difficoltà nel trovare un sostituto. Gli azzurri non hanno mai bloccato nessun portiere. Emerson resta il maggior indiziato e il preferito per la fascia sinistra”.