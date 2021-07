Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Kalidou Koulibaly sarebbe finito nel mirino dell’Everton per volere del mister Rafa Benitez. Il club inglese, per rinforzare la difesa, sarebbe disposta a sborsare 35 milioni di euro, una somma che, però, non soddisfa le richieste del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. Il presidente ha fissato il prezzo del senegalese e non si priverà di quest’ultimo per un’offerta inferiore ai 60 milioni.