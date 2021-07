TuttoSport – ADL e i quattro calciatori cedibili sul mercato

ADL avrebbe fatto il nome di quattro calciatori da cedere.

Come riportato dall’edizione di TuttoSport, il Napoli non interverrà sul mercato senza almeno una cessione importante: Insigne, Fabiàn Ruiz, Zielinski e Koulibaly fanno parte della lista dei cedibili. Il Napoli ha bisogno di fare cassa e solo il target di questi quattro consentirà alle casse azzurre di rifiatare in attesa poi di acquistare qualche calciatore già pronto e in grado di sostituire i partenti.

Il ritiro di Dimaro è alle porte ed ADL si incontrerà con tutta la dirigenza per stabilire le linee guida della prossima stagione, senza sprofondare nella confusione totale.