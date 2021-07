Gazzetta – Spalletti fa le sue richieste ad ADL: solo 3 giocatori per essere da scudetto

Oggi è il giorno di Spalletti! Il nuovo tecnico parlerà, per la prima volta da allenatore del Napoli, quest’oggi e su ciò si è soffermata l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che scrive: “Spalletti è in continuo contatto con Cristiano Giuntoli e col presidente, coi quali sta studiando le strategie giuste per sistemare quelle poche carenze strutturali che richiedono un esterno sinistro mancino (Emerson Palmieri), uno o due centrocampisti (Grillitsch e Berge), ma questo dipenderà dalla permanenza o meno di Fabian Ruiz, e un difensore centrale (Senesi). Dopodiché il suo Napoli sarà pronto per sfidare le pretendenti allo scudetto”.