Repubblica – Il Napoli punta Morata per l’attacco: fissato il prezzo dello spagnolo, ma c’è un ostacolo

Il Napoli punta anche Alvaro Morata per l’attacco, e come riportato da Repubblica l’Atletico Madrid ha aperto a una sua cessione. Per far partire l’attaccante ex Real serve spendere 15 milioni di euro, il valore della sua clausola rescissoria con i colchoneros. Il sogno del neo tecnico del Napoli Antonio Conte è quello di prendere 2 attaccanti, e uno di questi potrebbe essere proprio lo spagnolo. Il problema è rappresentato dall’ingaggio, al momento di 9 milioni di euro, anche se l’attaccante vuole tornare in Italia ed è disposto ad abbassare le pretese economiche.