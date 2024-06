L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano Osimhen sembrava essersi messo alle spalle il Napoli. Ma poi i fatti si son complicati. I 120-130 nessuno li ha offerti per il momento, in quanto il calciatore nella scorsa stagione ha dimezzato i gol e le partite giocate. Quello che l’anno prima sembrava un supereroe, adesso è un attaccante che ha avuto una sola grandissima stagione, con potenzialità da riconfermare. Non ha trascinato la Nigeria alla vittoria in Coppa d’Africa e non ha aiutato il Napoli stropicciato di quest’anno. Insomma è un calciatore che va e viene, e che nella partita del ritorno col Barcellona era fuori dal gioco. La partita dove il Napoli ha capito che avrebbe dovuto ispirarsi al teorema Borussia Dortmund: vendere chiunque e non farne un dramma, se poi da quelle cessioni nascerà una finale di Champions League.