Di Lorenzo resta al Napoli? L’agente: “Può succedere di tutto, nessun contatto con la Juventus”

La situazione riguardante Giovanni Di Lorenzo e il Napoli continua a stravolgersi con i continui interventi di Mario Giuffredi, procuratore del capitano azzurro. Infatti, l’agente ha svelato delle novità sul caso a Tv Play.

Ecco le sue parole: “Com’è andato l’incontro con Antonio Conte? Un momento di grande cordialità, di grande disponibilità. Ho spiegato al mister i motivi che hanno condotto alla nostra decisione di lasciare Napoli. Il mister ha ribadito con forza la sua volontà di trattenere Giovanni, così come noi quella di perseguire la nostra strada”.

C’è uno spiraglio per la permanenza?

“Posso solo dire che il calcio è come la vita: può accadere di tutto”

Ci sono molte voci sull’accordo che lei avrebbe raggiunto con la Juventus per Di Lorenzo.

“Sono convinto che tutto questo trambusto nasca solo perché è stata tirata in ballo una società che si chiama Juventus. Posso dire con fermezza che non ho mai parlato con la Juventus quindi con Giuntoli. Non siamo mai stati contattati né io né il giocatore da nessuno della Juventus. Tra l’altro, non è escluso che Di Lorenzo possa andare in altri club, non esiste solo la Juventus”.