Accomando, giornalista di Dazn, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul proprio profilo X. Queste le sue parole: “Buongiorno ed Hermoso sono al momento i due obiettivi principali. Per la fumata bianca è ancora presto, si deve lavorare con il Torino nel caso del difensore italiano e con gli agenti per il difensore spagnolo. Lindstrom è seguito dal Lione, ma non c’è ancora nulla di concreto”.