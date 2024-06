L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano tra i giri del mercato degli ultimi giorni, il ds Giovanni Manna s’è trovato a chiacchierare con l’agente Davide Lippi. Tra i suoi assistiti c’è Leonardo Spinazzola, che sarà svincolato perché non rinnoverà il contratto con la Roma che scadrà il 30 giugno. Quindi il terzino 31enne può essere un’occasione a parametro zero: gioca prevalentemente a sinistra e all’occorrenza può anche essere adattato a destra. Nell’ultima stagione con la Roma ha collezionato 36 presenze tra il campionato e coppe con un gol e 4 assist. Il Napoli s’è informato e riflette.