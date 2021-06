CdM – ADL rivoluziona il Napoli: cambio storico nel marketing

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, si sofferma sul Napoli e sul cambiamento che il presidente Aurelio De Laurentiis, sta apportando alla società.

Dopo lunghi mesi di silenzio, il patron partenopeo tornerà a parlare durante la conferenza stampa prevista per oggi. I temi trattati saranno diversi: dalla separazione con Gennaro Gattuso, all’arrivo di Luciano Spalletti e non solo. A fare la differenza sarà la questione relativa al cambiamento storico in chiave marketing.

Per la prima volta, infatti, il Napoli autoprodurrà il suo materiale tecnico, con la collaborazione di Armani in merito al design. Per quanto riguarda la distribuzione, invece, quest’ultima verrà affidata a Valentina De Laurentiis, figlia del presidente Aurelio e profilo specializzato nel settore.