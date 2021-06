Gazzetta – La scelta di Mancini su Di Lorenzo e Insigne contro il Belgio

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla Nazionale e sulle eventuali scelte di Roberto Mancini in vista della partita contro il Belgio (venerdì 2 luglio, ore 21:00).

Il ct azzurro ha già in mente la probabile formazione per la gara dei quarti di finale Euro 2021. Di Lorenzo dovrebbe partire dal 1′, così come Insigne, che affiancherà Immobile e Berardi nel tridente tricolore.

Non sono previsti cambi rispetto agli 11 schierati contro l’Austria, fatta eccezione per Chiellini. Il difensore della Juventus, infatti, dovrebbe riprendere il posto da titolare occupato in sua assenza da Acerbi.