MondoNapoli Live vi tiene sempre compagnia in estate con il nostro appuntamento quotidiano del notiziario, che va in onda ogni giorno alle 19. Questo il sommario della puntata di oggi:

Nel primo spezzone, si è parlato della trattativa per Kaio Jorge e della possibilità di acquistarlo dal Santos. Per i nostri esperti, il suo innesto potrebbe essere un’ottima scommessa e potrebbe portare quel pizzico di imprevedibilità e freschezza che a volte è mancata in questa stagione. L’operazione con il club brasiliano si può chiudere a 10 milioni, ma spaventa la commissione richiesta dall’agente.

Nel secondo talk, si è parlato di Malcuit e del suo futuro, in bilico tra la permanenza come vice Di Lorenzo o l’addio, stavolta non in prestito ma a titolo definitivo: secondo noi, Malcuit deve essere valutato in ritiro dal nuovo tecnico, anche perché potrebbe piacere molto a Spalletti, ma l’incognita sulla condizione fisica è importante, dato che ha giocato pochissimo in questi ultimi 2 anni. Se non sarà a posto fisicamente, potrebbe anche andar via.

Inoltre, per quanto riguarda il Napoli, si è parlato anche di un possibile addio per Petagna in questa sessione: per i nostri esperti, Petagna terzo attaccante è un lusso e il calciatore ha dimostrato di essere pronto quando serve. L’unica possibilità per essere ceduto è l’arrivo di un’offerta superiore ai 30 milioni, in modo da far fare al club una plusvalenza netta.

Infine, si è fatto il punto sull’Europeo e sul quarto, che vede l’Italia contro il Belgio: sarà una sfida tosta, molto dura contro la nazionale di Martinez, ma l’Italia potrebbe approfittare delle possibili assenze di De Bruyne e Hazard, ma in generale parte leggermente sfavorita.

Vi ricordiamo il nuovo appuntamento di domani! Non mancate!

Questi i nostri 3 sponsor:

PIZZERIA MIRACOLI di Esposito Gianluca sito nel centro storico di Napoli, in via Miracoli 52.

You&Me Eventi Via Udalrigo Masoni 28/30, info 3713790143.

La Piazzetta in Piazzetta San Carlo All’Arena, 2 a Napoli. Per info chiama allo 081290368 o al 3298346074.