Tuttosport: “Insigne-Mertens, uno dei due potrebbe partire!”

I rinnovi tengono banco in casa Napoli. Secondo quanto riportato da Tuttosport, gli agenti di Fabian avrebbero chiesto gli stessi soldi di Mertens e Insigne per restare in azzurro. Gli ingaggi dei due attaccanti ora condizionano i rinnovi con gli altri elementi della rosa e non è escluso che, in caso di offerte plausibili, si possa procedere alla cessione di uno dei due veterani della squadra. Sì, anche il capitano Insigne, per nulla disposto a rivedere al ribasso il suo ingaggio, ora che ha compiuto 30 anni ed è reduce dalla migliore annata della sua carriera (19 gol all’ attivo).

Insomma, nel Napoli sono pochi gli incedibili e tutti gli altri sono in vetrina per cessioni necessarie a coprire il buco di bilancio di questo esercizio (19 milioni di euro) e poi acquistare i calciatori che serviranno a Spalletti per completare l’ organico.