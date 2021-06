Gazzetta: “Napoli, offerta ufficiale per Tavares”

L’ attesa non può durare all’ infinito. Il Napoli ha bisogno di risposte, per capire da che parte andare e con chi trattare. L’ impressione è che qualcosa si voglia concretizzare in termini di mercato. Cristiano Giuntoli ha presentato un’ offerta di 12 milioni di euro al Benfica per assicurarsi il cartellino di Nuno Tavares, il giovane esterno mancino, ritenuto una valida alternativa a Emerson Palmieri.

In effetti, la priorità resta sempre il difensore del Chelsea, ma l’ operazione non pare di semplice soluzione. E, dunque, per evitare di ritrovarsi scoperto in quel ruolo, il ds napoletano ha pensato di bloccare il giovane portoghese. L’ offerta di 12 milioni dovrebbe essere soddisfacente.

Fonte: Gazzetta dello Sport