Il Napoli Primavera torna in Primavera 1! Gli azzurrini ce l’hanno fatta, hanno vinto una partita sofferta ai calci di rigore contro il Parma. 1-1 dopo i tempi regolamentari e supplementari, reti di Napoletano per gli emiliani e Labriola nel finale dei 90′ per il Napoli. Poi 5-4 ai rigori, rete decisiva di Cataldi che vale la promozione.