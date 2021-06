Pfaff: “Lukaku è l’attaccante più forte al mondo, ha le qualità di Pelè e Maradona”

Jean-Marie Pfaff, ex portiere del Bayern Monaco e della nazionale belga, ha parlato a Tuttomercatoweb delle speranze dell’Italia e del Belgio in questo Europeo, esprimendo anche un’opinione su Lukaku e Maradona. Le sue parole:

“Tutti in Belgio dicono che siamo i favoriti, ma io penso che Italia, Francia e Inghilterra siano le favorite. Non dimentichiamoci della Germania, del Portogallo… Il Belgio è tra le migliori, ma come sempre bisognerà stare attenti”.

“Lukaku può portare il Belgio a vincere l’Europeo? È senza dubbio il miglior attaccante del mondo. È forte, è corretto, un gentleman. Ha la qualità di Pelè, Maradona e altri grandi della storia del calcio. Essere un grande giocatore e anche una brava persona è una cosa molto importante. Sono molto contento di quanto stia facendo all’Inter, e mi auguro possa fare altri cinque anni così in Italia”.

“Dove può arrivare l’Italia? L’Italia è sempre tra le favorite, ma non dimentichiamoci che non siete riusciti a qualificarvi per il mondiale. Ora la squadra è diversa, quando gioca con disciplina gioca alla grande: penso possa essere una delle più forti per i prossimi dieci anni. Hanno grande organizzazione, l’Italia è tornata, non c’è dubbio. Mancini ha portato una grande mentalità, perché la squadra gioca come gruppo, anche senza grandi stelle. Io penso che questa Nazionale per il calcio espresso, per l’entusiasmo che si porta dietro, possa fare davvero bene. Belgio, Italia, Portogallo, Germania, Francia, se lo giocheranno loro. Il CT dell’Italia ha fatto un grande lavoro”.