Tuttosport – Spalletti sicuro, anche senza Koulibaly il Napoli è competitivo

Sta per iniziare il mercato, nuovi sorrisi e abbracci, addii che rischiano di pesare e qualche colpo folle. Anche per il Napoli è tempo di programmare il mercato, fatto di acquisti ma anche di cessioni. I primi indiziati sulla lista sono Koulibaly e Fabian Ruiz. Proprio il senegalese potrebbe lasciare dopo anni di sacrifici quella maglia che lo ha segnato e consacrato anche in campo europeo. Ora però il monte ingaggi pesa e le offerte per K2 non mancano, e Tuttosport nell’edizione odierna ha riportato che secondo Spalletti questo Napoli sarebbe altrettanto competitivo anche senza di lui. Il neo tecnico azzurro pare apprezzare molto il difensore, ma secondo il quotidiano piemontese una sua cessione non cambierebbe le cose, anzi.

Nella lista per sostituirlo uno dei nomi è quello di Marcos Senesi del Fayenoord che affiancherebbe Manolas, pupillo del tecnico già ai tempi della Roma.