L’Italia Under 21 scenderà in campo contro il Portogallo nel match dei quarti di finale dell’Europeo di categoria che si tiene in Slovenia e Ungheria. Queste le scelte dei due ct, Nicolato e Rui Jorge.

Portogallo (4-3-1-2): Diogo Costa; Dalot, Diogo Queirós, Diogo Leite, Tomás Tavares; Gedson Fernandes, Daniel Bragança, Vitinha; Fábio Vieira; Gonçalo Ramos, Dany Mota.

Italia (3-5-2): Carnsecchi; Lovato, Delprato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Rovella, Pobega, Sala; Raspadori, Scamacca.