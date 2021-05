CorrSport – Potrebbe essere la giornata decisiva per Spalletti al Napoli

Luciano Spalletti sarebbe realmente vicino al Napoli in queste ultime ore.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, la sua squadra è al lavoro con le proposte fatte dal presidente De Laurentiis per studiare e vagliare ogni minimo particolare del nuovo contratto. Dopo un’attenta lettura che passerà dunque inevitabilmente per i suoi avvocati, si potrà procedere verso la certezza definitiva. La chiusura dell’affare potrebbe anche arrivare in giornata, non sarebbe una sorpresa clamorosa.

Sono controllo sono soprattutto i particolari legati ai diritti d’immagine, che da sempre rappresentano un cavillo non secondario per il club di ADL e che storicamente hanno rappresentano un ostacolo nelle trattative con calciatori ed allenatori. Comunque sia, Luciano Spalletti è ad un passo dal Napoli. Manca poco.