CorrSport – Serve un piano B al Napoli senza Champions

Sia Allegri che Spalletti sarebbero obiettivi “virtuali” secondo l’edizione de Il Corriere dello Sport.

Con i soldi in meno che sono entrati dalla qualificazione in Europa League, sarà difficile trovare un piano B adeguato in poco tempo per convincere almeno uno dei due tecnici a scegliere Napoli come destinazione del loro percorso. I contatti continui con i due tecnici nelle ultime settimane non avevano portano ad un accordo tra le parti, considerato il momento importantissimo della stagione e il contratto anche in vigore di Gattuso sulla panchina azzurra. Adesso, invece, tutto si complica all’improvviso.

ADL dovrà studiare un piano B per trovare una soluzione ai problemi che si sono creati nelle ultime ore. Allegri e Spalletti continuano ad essere parti dei sogni del patron azzurro, che dovrà anche far conto con le ambizioni di Champions di entrambi gli allenatori.