Sky Sport – Anche la Lazio si fionda su Gennaro Gattuso

Nelle ultime ore anche la Lazio avrebbe fatto un sondaggio per Gennaro Gattuso.

Come riportato da Sky Sport, a Lotito piacerebbe il profilo del tecnico azzurro soprattutto se Simone Inzaghi non dovesse accettare l’offerta di rinnovo. In questo momento c’è dunque gradimento reciproco tra club e allenatore, fattore che potrebbe essere decisivo. Gattuso non ha ancora accettato definitivamente l’offerta della Fiorentina, avrebbe chiesto garanzie tecniche ed un progetto importante a Commisso prima di sbilanciarsi. A questo punto diventano ben tre le squadre interessante a Gattuso, che sembra oramai sempre più lontano dalla permanenza a Napoli.

Intanto Ringhio prende tempo e le prossime settimane ci diranno quale sarà la meta prescelta dal tecnico di Corigliano Calabro per continuare la sua avventura da allenatore in Serie A. Le tante offerte che stanno maturando, ad ogni modo, dimostrano quanto sia stato importante il lavoro a Napoli.