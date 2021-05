CorrMezz – Continuano i gesti d’oro per Victor Osimhen

Victor Osimhen continua il suo percorso umano nei confronti dei bisognosi.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere del Mezzogiorno, il calciatore nigeriano ha risposto ad un suo fan su Instagram che necessitava di una macchina da cucire. L’ex Lille non ci ha pensato due volte ed ha subito provveduto ad accontentare il sottoscritto anche questa volta, dopo l’ultima opera di bene che l’aveva visto protagonista in Nigeria. E’ un altro grande segnale della solidarietà e del rispetto per il prossimo del calciatore, valori in cui il ragazzo di Lagos crede fortemente. La sua infanzia è stata molto dura ed è stata fondamentale per plasmare il suo carattere attuale.

Osimhen vince sia dentro che fuori dal campo.