Il Mattino – Spunta un’ipotetica forma di addio a Gattuso dopo il Verona

Gattuso potrebbe salutare il Napoli subito dopo la gara con il Verona.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, non si esclude la possibilità che lo stesso ADL possa salutare via Twitter l’allenatore a fine gara. Se dovesse raggiungere la Champions, arriverebbe il consueto messaggio del numero azzurro per complimentarsi con i calciatori e per esaltare il risultato raggiunto dopo una stagione sofferta. Potrebbe accadere di tutto domenica sera o nei giorni seguenti la fine del campionato, lo stesso De Laurentiis ha spesso abituato i tifosi azzurri a diverse sorprese.

L’addio di Gattuso sembra cosa fatta e il congedo definitivo è solo questione di ore, di ore che separano il Napoli dall’ultima grande fatica contro il Verona.