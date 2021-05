Sabatini: “Allegri al Napoli non è da escludere! Vi svelo un interessante retroscena sulla possibile trattativa”

Il noto giornalista Mediaset, Sandro Sabatini, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sulla possibile trattativa che vedrebbe Allegri finire sulla panchina azzurra. Queste le sue parole: “De Laurentiis ha tantissima stima di Allegri, tanto che fu proprio il tecnico toscano fu il primo ad essere contattato a gennaio. L’ex Juventus, all’epoca, rifiutò un’offerta di lavoro e consigliò ad ADL di tenersi Gattuso.

Da quel momento in poi, se possibile, Max è finito ancora più in su nella lista del presidente partenopeo. Per questo motivo, non escludo che, al termine del campionato e con la Champions, la trattativa non venga portata avanti“