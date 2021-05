Chiariello: “Chi criticava la mia affermazione che la corsa è sulla Juve ora è servito”

Umberto Chiariello, giornalista, ha voluto replicare alle tante critiche ricevute in questi giorni tramite un post su twitter. Infatti il giornalista ha evidenziato di aver avuto ragione sulla corsa Champions e ha sottolineato l’importanza delle partite di questo weekend: “Chi criticava la mia affermazione che la corsa è sulla Juve ora è servito. Nel prox turno Atalanta e Milan vincendo saranno matematicamente in Champions rendendo inutile lo scontro diretto, essendo a 78 pp in vantaggio sulla Juve. Conte e Firenze saranno quindi decisivi. Achtung!”.

