Schira: “Juric può lasciare il Verona in estate”. Ecco le possibili destinazioni

Nicolò Schira, esperto di calciomercato, ha annunciato tramite il proprio profilo twitter la possibilità di vedere Juric lontano dalla panchina del Verona. Infatti, secondo l’esperto, il tecnico croato interessa al Parma e anche al Torino in maniera maggiore mentre c’è stato un piccolo interessamento anche da parte di Fiorentina e Lazio. Per i viola il tecnico, attualmente in forza all’Hellas Verona, è il piano B nel caso non dovesse arrivare Gattuso mentre i capitolini si fionderebbero su Juric in caso di addio di Inzaghi. Di seguito il tweet: