LIVE – Spezia-Napoli, raddoppio azzurro! Osimhen non lascia scampo in campo aperto

Grande raddoppio del Napoli al 22esimo! Grandissima ripartenza condotta direttamente da Osimhen che approfitta di un tiro sbagliato dello Spezia, con Zielinski che imbecca il nigeriano in campo aperto che non lascia scampo alla difesa bianco-nera e al portiere Provedel.

L’attaccante del Napoli, già pericoloso in diverse occasioni nel corso del primo quarto di gara, permette agli azzurri di condurre la partita sul 2-0 al Picchi realizzando il suo 9 goal in campionato. Aumentano i rimpianti per non averlo avuto per tutta la stagione a causa degli infortuni e del Covid…