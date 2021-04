Gazzetta – ADL blinderà Zielinski anche nella prossima stagione

Piotr Zielinski sarà una certezza anche nel Napoli del prossimo anno.

Ne parla l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui il centrocampista polacco sarebbe uno dei calciatori chiave per la prossima stagione(a prescindere dall’allenatore azzurro). ADL non accetterà nessun tipo di offerta per Piotr, probabilmente nemmeno quella più irrinunciabile. Il Napoli vuole che la sua consacrazione in maglia azzurra possa far sognare i tifosi azzurri anche per i prossimi azzurri. Con Gattuso o chiunque sia, il resto non conta.

Il piano di cambiamento nella mente del patron azzurro, dunque, non prevede il nome di Zielinski in nessun modo.