Gennaro Gattuso ha preso la sua decisione: il Napoli starà per 48 ore a riposo e si vedrà mercoledì per iniziare a programmare il lavoro in vista della sfida con l’Inter di domenica prossima.

Purtroppo, questa partita difficile, contro una grande corazzata del nostro calcio, l’Inter, sarà anche abbastanza importante per la rincorsa Champions e il Napoli non si può permettere passi falsi.

Inoltre, ieri è arrivata una brutta notizia: infatti, Lozano è stato ammonito e salterà la sfida con l’Inter, in quanto era diffidato; dunque, sulla destra, ci sarà spazio per l’ex di turno Politano, che sicuramente vorrà dimostrare tutto il suo valore con l’Inter.