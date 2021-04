Il Roma – Osimhen cresce e migliora ad ogni partita

Victor Osimhen, contro la Sampdoria ha realizzato il goal del 2-0 chiudendo la partita e siglando il suo quinto centro in campionato.

Come riportato da Il Roma, l’attaccante nigeriano sta migliorando nei movimenti e si sta rendendo utile non solo in campo aperto come nel secondo tempo ma anche venendo a legare il gioco come in occasione del primo goal.

L’ex Lille sta dimostrando di sapersi muovere sul fronte d’attacco e di essere in grado di fare goal con continuità davanti al portiere; le sue caratteristiche lo rendono inarrestabile con spazi lasciati dagli avversari ma il nigeriano sta capendo i movimenti da fare e li sta mettendo in pratica con continuità.

C’è ancora tanto da migliorare ma il ragazzo c’è, è concentrato e vuole migliorare sempre di più per portare il Napoli ai posti che merita.