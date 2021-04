ULTIM’ORA – La Campania passa in zona arancione: cosa cambia

La Campania potrebbe essere l’unica regione italiana a cambiare colore, nella settimana successiva a Pasqua.

Secondo le ultime notizie, visti anche i dati delle ultime due settimane, pare proprio che la Campania passerà da zona rossa a zona arancione.

I prossimi dati saranno ulteriormente decisivi, per il definitivo passaggio di martedì 6 aprile.

COSA CAMBIA?

Con il nuovo decreto approvato ieri, che contiene le restrizioni dal 7 al 30 aprile, la zona arancione prevede:

Una sola uscita al giorno, per visitare parenti e amici in due. Si può essere accompagnati dai figli minori di 14 anni e/o eventuali disabili.

LA SCUOLA – In presenza nei servizi educativi per l’infanzia, scuole materne, elementari e medie. Per le superiori va garantita una presenza minima al 50% e quella massima al 75%.