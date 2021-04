CorrMezz – ADL attende il rendimento di Osimhen e spunta un’idea

ADL crede tantissimo in Victor Osimhen e vorrebbe da lui un rendimento ancora più alto in questo finale di stagione.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere del Mezzogiorno, il patron azzurro vorrebbe che il nigeriano venisse messo nelle condizioni migliori per rendere sempre di più. L’investimento fatto dovrà essere ricompensato inevitabilmente con reti e prestazioni adeguate al cartellino del nigeriano per non pentirsi dopo solo una stagione dell’investimento fatto. Ci sarà tempo e modo per esplodere con la casacca azzurra: nel frattempo, però, il numero uno dei partenopei valuta il tecnico Galtier(attualmente in forza al Lille, sua ex squadra) per consentire al calciatore una piena crescita.

Per ora rimane una semplice sondaggio, ma a fine stagione potrebbe concretizzarsi l’idea di un interesse più forti per l’allenatore. ADL farà le sue valutazioni.